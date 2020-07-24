В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми школьниками
Минздрав назвал регионы, где учатся самые здоровые школьники. Традиционно в России выделяют пять групп здоровья детей: в первую входят те, кто не имеют хронических заболеваний и редко болеют. Имеют нормальное физическое и психическое развитие.
Вторая группа – без хронических недугов, но с функциональными отклонениями, например с неправильно работающим органом. Могут долго и часто болеть.
Третья группа – наличие хронического заболевания с редкими обострениями. Четвертая – дети с хроническими заболеваниями, нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения. В пятой категории тяжелобольные учащиеся, дети-инвалиды, пишет NEWS.ru.
Регины с самими здоровыми детьми (1 и 2 группы):
Магаданская область - 95,1%,
Республике Тыва - 95%,
Севастополь - 94,6%,
Чечня - 92,7%,
Бурятия - 90,8%.
Регионы анти-лидеры:
Ненецкий автономный округ - 63,6%,
Ингушетия - 67,3%,
Ярославская область - 73,3%,
Смоленская область - 74,6%,
Нижегородская область - 76,4%.
В целом в ведомстве отметили, что по данным за 2019 год доля школьников с 1 и 2 группой здоровья составляет 83,3%. В сравнении с 2014-м годом этот показатель вырос. Тогда он равнялся 81,1%.
ИСТОЧНИК KP.RU