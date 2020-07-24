2020-07-24T08:43:57+03:00
Общество

В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми школьниками

В лидерах оказался Магаданская область
Елена АКИМОВА
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В Минздраве рассказали о здоровье школьниковВ Минздраве рассказали о здоровье школьниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минздрав назвал регионы, где учатся самые здоровые школьники. Традиционно в России выделяют пять групп здоровья детей: в первую входят те, кто не имеют хронических заболеваний и редко болеют. Имеют нормальное физическое и психическое развитие.

Вторая группа – без хронических недугов, но с функциональными отклонениями, например с неправильно работающим органом. Могут долго и часто болеть.

Третья группа – наличие хронического заболевания с редкими обострениями. Четвертая – дети с хроническими заболеваниями, нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения. В пятой категории тяжелобольные учащиеся, дети-инвалиды, пишет NEWS.ru.

Регины с самими здоровыми детьми (1 и 2 группы):

Магаданская область - 95,1%,

Республике Тыва - 95%,

Севастополь - 94,6%,

Чечня - 92,7%,

Бурятия - 90,8%.

Регионы анти-лидеры:

Ненецкий автономный округ - 63,6%,

Ингушетия - 67,3%,

Ярославская область - 73,3%,

Смоленская область - 74,6%,

Нижегородская область - 76,4%.

В целом в ведомстве отметили, что по данным за 2019 год доля школьников с 1 и 2 группой здоровья составляет 83,3%. В сравнении с 2014-м годом этот показатель вырос. Тогда он равнялся 81,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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