2020-07-24T09:22:58+03:00
В мире

"Это позволяет мне оставаться живой". Внук снял на видео, как 90-летняя бабушка посыпает свой завтрак горкой чеснока

Жительница Пенсильвании уверена, что чеснок - главный секрет ее долголетия
Юлия САЛЬНИКОВА
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Внук был сильно удивлен, увидев, как бабушка ест омлетВнук был сильно удивлен, увидев, как бабушка ест омлетФото: Кадр видео
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Вирджинии Ташджиан из Пенсильвании скоро исполнится 90 лет. К этому возрасту женщина подошла с важными выводами о бытие - неплохо иметь внука блогера и жизнь в ней зиждется исключительно на чесноке. Этот продукт она ест в таких количествах, что, если и есть в мире вампиры, то они обходят Пенсильванию стороной.

Бабушка предпочитает не натуральный продукт, а в виде порошка. Обычный завтрак пожилой леди снял на видео ее внук Эдди Дойл и опубликовал на своей странице в Instagram. Вирджиния обильно посыпает омлет чесночным порошком, пока основное блюдо не скроется из вида под слоем приправы.

- Бабуля, ты сошла с ума! - удивляется молодой человек

- Нет, это ты псих! Это позволяет мне жить,- резюмировала пожилая дама.

Ролик стал вирусным, а бабушка - звездой Insagram с растущим как чеснок после дождя числом подписчиков.

89-летняя бабуля ест чеснок в огромных количествах, поскольку он «позволяет ей жить».

Эдди потом признался журналистам издания Today, что и сам уважает чеснок, говорит, что антибактериальные свойства помогают организму укреплять иммунитет, что очень важно в период пандемии коронавируса. Правда, парень приправой не увлекается, ему еще жену искать, а чесночный аромат отпугивает не только вирусы, но и молоденьких девушек.

Врачи, кстати, с утверждением о пользе чеснока в период пандемии согласны только частично - чеснок не убивает коронавирус, но его умеренное употребление действительно полезно в целом для иммунитета.

eddiepdoyleeddiepdoyle
Granny Road Rage
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ИСТОЧНИК KP.RU

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