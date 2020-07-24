2020-07-24T09:22:58+03:00
В мире

"Это позволяет мне оставаться живой". Внук снял на видео, как 90-летняя бабушка посыпает свой завтрак горкой чеснока

Жительница Пенсильвании уверена, что чеснок - главный секрет ее долголетия
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Внук был сильно удивлен, увидев, как бабушка ест омлетВнук был сильно удивлен, увидев, как бабушка ест омлетФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Вирджинии Ташджиан из Пенсильвании скоро исполнится 90 лет. К этому возрасту женщина подошла с важными выводами о бытие - неплохо иметь внука блогера и жизнь в ней зиждется исключительно на чесноке. Этот продукт она ест в таких количествах, что, если и есть в мире вампиры, то они обходят Пенсильванию стороной.

Бабушка предпочитает не натуральный продукт, а в виде порошка. Обычный завтрак пожилой леди снял на видео ее внук Эдди Дойл и опубликовал на своей странице в Instagram. Вирджиния обильно посыпает омлет чесночным порошком, пока основное блюдо не скроется из вида под слоем приправы.

- Бабуля, ты сошла с ума! - удивляется молодой человек

- Нет, это ты псих! Это позволяет мне жить,- резюмировала пожилая дама.

Ролик стал вирусным, а бабушка - звездой Insagram с растущим как чеснок после дождя числом подписчиков.

89-летняя бабуля ест чеснок в огромных количествах, поскольку он «позволяет ей жить».

Эдди потом признался журналистам издания Today, что и сам уважает чеснок, говорит, что антибактериальные свойства помогают организму укреплять иммунитет, что очень важно в период пандемии коронавируса. Правда, парень приправой не увлекается, ему еще жену искать, а чесночный аромат отпугивает не только вирусы, но и молоденьких девушек.

Врачи, кстати, с утверждением о пользе чеснока в период пандемии согласны только частично - чеснок не убивает коронавирус, но его умеренное употребление действительно полезно в целом для иммунитета.

eddiepdoyleeddiepdoyle
Granny Road Rage
2860 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КС не признал преступлением ошибочное обращение за налоговым вычетом
Захвативший отделение Сбербанка в Балашихе задержан
Видео вынужденной посадки самолета Ирана из-за приближения истребителей появилось в сети
Билл Гейтс назвал "удручающей" теорию о его причастности к пандемии коронавируса
«Я вернулся»: Майк Тайсон анонсировал бой с Роем Джонсом
В Москве от коронавируса вылечились за сутки 462 пациента
Кадыров заявил о введении всех возможных санкций против Помпео
"Это позволяет мне оставаться живой". Внук снял на видео, как 90-летняя бабушка посыпает свой завтрак горкой чеснока
В Минздраве назвали регионы с самыми здоровыми школьниками
Центробанк России отозвал лицензию у "Народного банка"
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Балашихе
В «Трезвой России» предложили ввести новый налог на табак и алкоголь
На Украине потребовали завести дело из-за опытов над людьми в биолабораториях США
В США предложили привлечь Россию к противостоянию с Китаем
Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса
В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства
Последние новости на утро 24 июля 2020: Американские истребители перехватили пассажирский самолет Ирана
Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду
Как не попасть под молнию при грозе, рассказали в МЧС
Мужчина поджег 14-летнюю племянницу за отказ выходить замуж
Можно ли уже покупать арбузы и как правильно их выбирать, рассказала агроном
Правительство выделит регионам деньги на выплаты безработным и семьям с детьми
Disney отложила выходы фильмов "Мулан" и "Аватар 2"
Тайвань продлил безвизовый режим для россиян
В России предложили ввести новый пенсионный налоговый вычет