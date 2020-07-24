Кадыров заявил о введении всех возможных санкций против Помпео

24 Июль 2020 2020-07-24T09:22:27+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о введении всех доступных санкций и ограничений, которые существуют в республике, вплоть до блокировки счетов против государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Такое заявление Рамзан Кадыров сделал в ходе совещания по вопросу экономической ситуации в регионе.

Он также напомнил, что накануне приглашал Помпео в гости, но в настоящее время, по словам чеченского лидера, большее не имеет на это право.

- Я отменяю свое приглашение и объявляю о включении госсекретаря США во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до блокировки всех его счетов, - объев глава региона.

Напомним, что в начале этой недели американский Госдепартамент включил Рамзана Кадырова в «черный список» Штатов, запретив ему въезд на территорию страны. Обосновал такое решение Вашингтон «грубыми нарушениями прав человек», включая некие «пытки и казни». Кроме Кадырова, ограничения также ввели против его жены и дочерей.

ИСТОЧНИК KP.RU