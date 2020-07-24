В Москве от коронавируса вылечились за сутки 462 пациента

24 Июль 2020 2020-07-24T10:01:18+03:00

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В Москве еще 462 пациента вылечились от коронавируса. Такие данные 24 июля приводит оперштаб. Эти люди сняты с учета после получения отрицательного теста.

Но врачи продолжат наблюдать за их состоянием. Вирус опасен тем, что способен вызывать тяжелые последствия - нарушения работы внутренних органов, самым опасным считается легочный фиброз. Это прогрессирующее заболевание, от которого нет лекарства, в запущенной стадии необходима пересадка легких.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 462 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854, — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

В России пока не закончилась первая волна коронавируса, врачи ожидают рост заболеваемости осенью. Но вводить в Москве карантин больше не будут - пообещал мэр Сергей Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792288" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: в Москве не планируется повторно вводить ограничения в связи с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU