2020-07-24T10:01:18+03:00
Общество

В Москве от коронавируса вылечились за сутки 462 пациента

Число победивших Covid-19 догоняет суточный показатель по заболевшим в столице
Юлия САЛЬНИКОВА
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За выписанными из больниц врачи сохранят наблюдениеЗа выписанными из больниц врачи сохранят наблюдениеФото: Александр ГЛУЗ
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В Москве еще 462 пациента вылечились от коронавируса. Такие данные 24 июля приводит оперштаб. Эти люди сняты с учета после получения отрицательного теста.

Но врачи продолжат наблюдать за их состоянием. Вирус опасен тем, что способен вызывать тяжелые последствия - нарушения работы внутренних органов, самым опасным считается легочный фиброз. Это прогрессирующее заболевание, от которого нет лекарства, в запущенной стадии необходима пересадка легких.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 462 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854, — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

В России пока не закончилась первая волна коронавируса, врачи ожидают рост заболеваемости осенью. Но вводить в Москве карантин больше не будут - пообещал мэр Сергей Собянин.

Сергей Собянин: в Москве не планируется повторно вводить ограничения в связи с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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