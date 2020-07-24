2020-07-24T09:59:22+03:00
В мире

Билл Гейтс назвал "удручающей" теорию о его причастности к пандемии коронавируса

В конспирологические теории верят те, считает основатель Microsoft, кто ищет простых объяснений
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бизнесмен назвал слухи глупыми и страннымиБизнесмен назвал слухи глупыми и страннымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что думает о конспирологических теориях про коронавирус. Одна из легенд, разошедшаяся в Интернете, гласит, что именно он имеет отношение к распространению вируса для того, чтобы при вакцинации "чипировать людей".

Несмотря на абсурдность этой теории, нашлись те, кто в нее поверил. На самом деле пока не известно, кто изобретет вакцину - в гонке участвуют десятки стран, в каждой стране по несколько исследовательских группы - в России, например, целых 17 вариантов перспективных вакцин. Однако, авторы теории уже связали будущую вакцину с благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс.

- Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение, — сказал Гейтс в интервью телеканалу CNN.

Он напомнил, что пожертвовал на борьбу в пандемией 250 миллионов долларов, авторы теории просто "переворачивают все с ног на голову".

Гейтс ранее отказывался комментировать слухи, потому что они слишком глупые и странные.

Вероятно, бизнесмен стал жертвой заговорщиков из-за конференции 2015 года. За пять лет до пандемии он фактически ее предсказал, заметив, что человечеству скорее грозит появление страшного вируса, чем ядерная война.

ИСТОЧНИК KP.RU

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