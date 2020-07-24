Видео вынужденной посадки самолета Ирана из-за приближения истребителей появилось в сети
Пилоты иранского самолета Тегеран – Бейрут были вынуждены экстренно посадить воздушное судно из-за опасного маневра нескольких истребителей. Соединённые Штаты признали, что истребители были именно американские – по их словам, они всего лишь хотели сопроводить самолет Ирана в воздушном пространстве Сирии. Видео инцидента появилось в сети 24 июля, в пятницу.
В ходе «сопровождения» американские истребители нарушили безопасную дистанцию между летательными аппаратами. Пилоты иранского пассажирского лайнера связались с американцами и предупредили об опасности подобного сближения, однако истребители продолжили выполнять опасные маневры. В результате самолет пришлось экстренно посадить в Тегеране, чтобы уйти от столкновения.
Во время вынужденных действий капитанов судна Ирана пострадали несколько человек. На опубликованной видеозаписи заметно, что у одного из пассажиров сильно разбито лицо и идет кровь. Состояние здоровья пострадавших неизвестно.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Иран уже предупредил Соединенные Штаты об ответственности за произошедшее.
Кадры из пассажирского самолёта иранской авиакомпании Mahan Air о время опасного манёвра истребителя F-15.Опасные маневры американского самолёта вынудили командира экипажа иранского самолёта выполнить экстренный маневр, что привело к травмам пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU