2020-07-24T09:38:42+03:00
В мире

Видео вынужденной посадки самолета Ирана из-за приближения истребителей появилось в сети

Из-за опасного маневра пострадали пассажиры лайнера [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео вынужденной посадки самолета Ирана из-за приближения истребителей появилось в сетиВидео вынужденной посадки самолета Ирана из-за приближения истребителей появилось в сетиФото: REUTERS
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Пилоты иранского самолета ТегеранБейрут были вынуждены экстренно посадить воздушное судно из-за опасного маневра нескольких истребителей. Соединённые Штаты признали, что истребители были именно американские – по их словам, они всего лишь хотели сопроводить самолет Ирана в воздушном пространстве Сирии. Видео инцидента появилось в сети 24 июля, в пятницу.

В ходе «сопровождения» американские истребители нарушили безопасную дистанцию между летательными аппаратами. Пилоты иранского пассажирского лайнера связались с американцами и предупредили об опасности подобного сближения, однако истребители продолжили выполнять опасные маневры. В результате самолет пришлось экстренно посадить в Тегеране, чтобы уйти от столкновения.

Во время вынужденных действий капитанов судна Ирана пострадали несколько человек. На опубликованной видеозаписи заметно, что у одного из пассажиров сильно разбито лицо и идет кровь. Состояние здоровья пострадавших неизвестно.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Иран уже предупредил Соединенные Штаты об ответственности за произошедшее.

Кадры из пассажирского самолёта иранской авиакомпании Mahan Air о время опасного манёвра истребителя F-15.Опасные маневры американского самолёта вынудили командира экипажа иранского самолёта выполнить экстренный маневр, что привело к травмам пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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