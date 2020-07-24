2020-07-24T10:12:26+03:00
Происшествия

Захвативший отделение Сбербанка в Балашихе задержан

Мужчина ворвался в отделение банка с ножом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Задержанного доставили в участокЗадержанного доставили в участокФото: Тимур ХАНОВ
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В Балашихе задержан мужчина, который 24 июля захватил отделение Сбербанка.

Как сообщает "Пятый канал", мужчина находился в невменяемом состоянии, он угрожал нанести увечья себе, пытался разбить банкомат. К месту происшествия прибыли полицейские, добровольно покидать здание вооруженный ножом мужчина не собирался. Его задержали сотрудники МВД, после чего посадили в служебный автомобиль и доставили в полицейский участок.

Сейчас он дает показания. Мужчину отправят на экспертизу, вероятно, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В результате происшествия никто не пострадал.

В мае оперативникам пришлось брать штурмом здание "Альфа банка", где забаррикадировался мужчина, у которого в рюкзаке якобы была бомба. Он взял в заложники сотрудников компании, один из мужчин в зале сумел записать происходящее на видео и выложить в Сеть.

Захвативший отделение Сбербанка в Балашихе задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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