2020-07-24T09:51:12+03:00
Общество

КС не признал преступлением ошибочное обращение за налоговым вычетом

Суд постановил, что проверять и пресекать незаконные выплаты должна налоговая служба
Ксения АНУФРИЕВА
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КС не признал преступлением ошибочное обращение за налоговым вычетомКС не признал преступлением ошибочное обращение за налоговым вычетомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский Конституционный суд решил, что необоснованное или ошибочное обращение граждан страны в налоговую службу за получением возмещения и налоговым вычетом не может считаться преступлением, а сам гражданин не должен нести ответственности за ошибочные решения налоговых органов. Об этом говорится в постановлении суда 23 июля.

- Часть третья статьи 159 Уголовного Кодекса («Мошенничество) не противоречит Конституции, поскольку она не предполагает ответственность за ошибочное обращение налогоплательщика за налоговым вычетом, в случае, когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такое возмещение, - говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Дело в том, что Конституционный суд рассматривал обращение военнослужащего Михаила Литвинова, купившего себе квартиру с помощью военной ипотеки, а позже обратившегося в налоговую за вычетом. Возмещение по закону ему не полагалась, однако сотрудники службы по ошибке оформили ему вычет на 250 тысяч рублей. После этого Михаила Литвинова привлекли к ответственности - за якобы совершенное мошенничество военнослужащему выписали штраф. Осужденный посчитал это несправедливым и незаконным, в связи с чем и пошел в КС.

Суд также указал, что дело Литвинова должно быть пересмотрено в суде с учетом нового постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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