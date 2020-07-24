Курс рубля на 24 июля 2020: Стоимость евро впервые с 4 мая поднялась выше 83 рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T10:20:55+03:00

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Известен курс рубля на 24 июля 2020 года. Евро продолжает рост. Сказалось открытие границ после блокировки по коронавирусу в странах ЕС, экономика начинает восстанавливаться - евро увеличивает отрыв от рубля и доллара. За один евро дают 83,01 рубль, впервые с 4 мая европейская валюта перешагнула планку в 83 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU