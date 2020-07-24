2020-07-24T11:10:49+03:00
Общество

Курс рубля на 24 июля 2020: Стоимость евро впервые с 4 мая поднялась выше 83 рублей

Европейские страны открылись после блокировки по коронавирусу и пытаются восстановить экономику
Юлия САЛЬНИКОВА
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Евро растет на фоне заключения сделки по восстановлению экономики лидерами стран ЕСЕвро растет на фоне заключения сделки по восстановлению экономики лидерами стран ЕСФото: REUTERS
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Известен курс рубля на 24 июля 2020 года. Евро продолжает рост. Сказалось открытие границ после блокировки по коронавирусу в странах ЕС, а также подписание лидерами стран союза соглашения по восстановлению экономики. В итоге евро увеличивает отрыв от рубля и доллара. За один евро дают 83,01 рубль, впервые с 4 мая европейская валюта перешагнула планку в 83 рубля.

- Европа достигла важного рубежа в своих налогово-бюджетных договоренностях - Фонд восстановления будет финансировать расходы ЕС посредством заимствования на рынке капиталов,- приводит слова аналитика Westpac Ричарда Франуловича Reuters.

Ситуация с долларом обратная - по данным Московской биржи американская валюта с расчетом "на завтра" стоит 71,52 рубля. Доллара упал на 1,4% за неделю по отношению к корзине валют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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