ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»

24 Июль 2020 2020-07-24T10:37:51+03:00

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Центральный банк России аннулировал лицензию абаканского банка "Центрально-Азиатский" и московского банка "Ресурс-траст" 24 июля, в пятницу.

Центрально-Азиатский банк – участник системы страхования вкладов, занимал 418 место в банковской системе России. Основанием для аннулирования лицензии на осуществление банковских операций стало ходатайство самой кредитной организации, которое специалисты направили в Центробанк в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

"Ресурс-траст" лишился лицензии по этой же причине: общее собрание акционеров кредитной организации объявило о ее добровольной ликвидации и направило соответствующее ходатайство в Банк России. Организация занимала 396 место в системе и не была участником системы страхования вкладов.

Напомним, что сегодня Банк России также отозвал лицензию у московского "Народного банка". По сообщению регулятора, кредитная организация, которая занимал 297 место в российской банковской системе, неоднократно нарушала законы по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Помимо прочего, банк не обеспечивал корректность и достоверность сведений о плательщиках в расчетных документах.

Выплаты вкладчикам лишенных лицензии московского "Народного банка" и петербургского банка "Невастройинвест" начнутся не позднее 7 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU