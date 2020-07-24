Сладкое реабилитировано: доктор Мясников сказал, почему можно на ночь съесть конфету

24 Июль 2020 2020-07-24T11:28:45+03:00

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Сладкоежки крепче спят, считает известный теледоктор Александр Мясников. Он объяснил, что конфета на ночь - не самый худший перекус. Особенно для тех, кто страдает бессонницей.

- Если вы не можете заснуть - съешьте конфетку. Любую! Часто помогает даже тем, кто не любит сладкое! -написал он на странице в Telegram.

Диетологи согласны - сахар сам по себе не опасен для здоровья, вредными десерт станет только когда есть такую пищу в большом количестве. Наш организм и сам способен синтезировать глюкозу, так что есть шоколадки для повышения трудоспособности не стоит.

Ученые дали совет тем, кто хочет сократить употребление сладостей. Например, нельзя сразу лишать себя всех угощений, это вызовет стресс и еще большую тягу к сахару, а еще важно помнить, что сахар есть не только в конфетах, но и в "полезных" йогуртах, мюсли, майонезе и союзах.

Еще один любопытный факт - сахар способен навредить не только фигуре. Повышенное содержание сахара в крови влияет на работу мозга, ученые даже считают, что зависимость от десертов может привести к болезни Альцгеймера.

ИСТОЧНИК KP.RU