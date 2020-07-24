Мурашко сравнил показатели смертности от коронавируса в России и в мире
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность среди пациентов с коронавирусом в России составила 1,62 процента.
- Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан, - сообщил министр здравоохранения, его слова приводит ТАСС.
Появляется все больше новых данных о самой болезни, в мире снижается смертность за счет новых лекарств - в России одобрены три профильных препарата от коронавируса. Сведения ученых, медиков, санитарных врачей, ложатся в основу рекомендаций по лечению и по реабилитации пациентов. Михаил Мурашко сказал, что в эти два важных документа внесут изменения.
В ведомство за все время пандемии не поступило ни одной жалобы от пациента из-за отказа в лечении:
- Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования. Не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо мест в реанимации,- сообщил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU