Мурашко сравнил показатели смертности от коронавируса в России и в мире

24 Июль 2020 2020-07-24T11:36:58+03:00

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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность среди пациентов с коронавирусом в России составила 1,62 процента.

- Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан, - сообщил министр здравоохранения, его слова приводит ТАСС.

Появляется все больше новых данных о самой болезни, в мире снижается смертность за счет новых лекарств - в России одобрены три профильных препарата от коронавируса. Сведения ученых, медиков, санитарных врачей, ложатся в основу рекомендаций по лечению и по реабилитации пациентов. Михаил Мурашко сказал, что в эти два важных документа внесут изменения.

В ведомство за все время пандемии не поступило ни одной жалобы от пациента из-за отказа в лечении:

- Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования. Не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо мест в реанимации,- сообщил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU