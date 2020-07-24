2020-07-24T11:36:58+03:00
Общество

Мурашко сравнил показатели смертности от коронавируса в России и в мире

Глава Минздрава сообщил, что летальность среди пациентов с Covid-19 составила 1,62 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В больницах врачи работают круглосуточно, чтобы спасать жизни людейВ больницах врачи работают круглосуточно, чтобы спасать жизни людейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что смертность среди пациентов с коронавирусом в России составила 1,62 процента.

- Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан, - сообщил министр здравоохранения, его слова приводит ТАСС.

Появляется все больше новых данных о самой болезни, в мире снижается смертность за счет новых лекарств - в России одобрены три профильных препарата от коронавируса. Сведения ученых, медиков, санитарных врачей, ложатся в основу рекомендаций по лечению и по реабилитации пациентов. Михаил Мурашко сказал, что в эти два важных документа внесут изменения.

В ведомство за все время пандемии не поступило ни одной жалобы от пациента из-за отказа в лечении:

- Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования. Не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо мест в реанимации,- сообщил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЦИК назвали даты выборов: Голосование пройдет с 11 по 13 сентября
Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры
Не только просвещать: В Совфеде одобрили закон о воспитании в школах
Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей
Сенатор Алексей Александров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Французская компания показала кинозал IMAX, похожий на галактический сенат из «Звёздных войн»
За сутки в России выявили 5 811 новых случаев коронавируса
Михаил Дегтярёв заявил о возможных провокациях на митингах в Хабаровске
RT выпустил новую серию программы «Военкоры»
В южнокорейском Пусане госпитализировали 32 российских моряка с коронавирусом
Мурашко сравнил показатели смертности от коронавируса в России и в мире
"Мы перебрали лимит благоприятных годов": Эксперт оценил последствия засухи в России
Сладкое реабилитировано: доктор Мясников сказал, почему можно на ночь съесть конфету
ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»
Курс рубля на 24 июля 2020: Стоимость евро впервые с 4 мая поднялась выше 83 рублей
КС не признал преступлением ошибочное обращение за налоговым вычетом
Захвативший отделение Сбербанка в Балашихе задержан
Видео вынужденной посадки самолета Ирана из-за приближения истребителей появилось в сети
Билл Гейтс назвал "удручающей" теорию о его причастности к пандемии коронавируса
«Я вернулся»: Майк Тайсон анонсировал бой с Роем Джонсом
В Москве от коронавируса вылечились за сутки 462 пациента