RT выпустил новую серию программы «Военкоры»
Новый, уже четвертый, эпизод программы «Военкоры» телеканала RT посвящен воспоминаниям журналистов об их первой командировке в зону военных действий. В эпизоде под названием «Впервые на войне» приняли участие военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Ирина Куксенкова, Вадим Фефилов и Роман Бабаян.
Журналисты рассказали о своей работе, о войне и о людях на ней. Участники выпуска вспомнили свои первые дни в зоне военного конфликта, свои впечатления и эмоции. Они рассказали, как прошили их первые командировки, с чем пришлось им столкнуться, и что навсегда останется в их памяти.
Напомним, предыдущие выпуски программы «Военкоры» были посвящены войне в Чечне, беспорядкам в США, а также героям, погибшим на войне. Постоянные участники программы военкоры Роман Бабаян, Семен Пегов, а также другие журналисты попытались разобраться в проблемах, которые существуют там, где идет война.
ИСТОЧНИК KP.RU