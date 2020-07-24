2020-07-24T10:37:30+03:00
Общество

RT выпустил новую серию программы «Военкоры»

Журналисты рассказали, как побывали на войне впервые
Юлия ЩЕРБАКОВА
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RT выпустил новый эпизод программы "Военкоры"RT выпустил новый эпизод программы "Военкоры"
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Новый, уже четвертый, эпизод программы «Военкоры» телеканала RT посвящен воспоминаниям журналистов об их первой командировке в зону военных действий. В эпизоде под названием «Впервые на войне» приняли участие военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Ирина Куксенкова, Вадим Фефилов и Роман Бабаян.

Журналисты рассказали о своей работе, о войне и о людях на ней. Участники выпуска вспомнили свои первые дни в зоне военного конфликта, свои впечатления и эмоции. Они рассказали, как прошили их первые командировки, с чем пришлось им столкнуться, и что навсегда останется в их памяти.

Напомним, предыдущие выпуски программы «Военкоры» были посвящены войне в Чечне, беспорядкам в США, а также героям, погибшим на войне. Постоянные участники программы военкоры Роман Бабаян, Семен Пегов, а также другие журналисты попытались разобраться в проблемах, которые существуют там, где идет война.

ИСТОЧНИК KP.RU

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