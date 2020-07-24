2020-07-24T10:59:03+03:00
Общество

Михаил Дегтярёв заявил о возможных провокациях на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края сказал, что среди активистов есть много иногородних и иностранных граждан
Юлия САЛЬНИКОВА
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил ДегтяревВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил ДегтяревФото: Иван МАКЕЕВ
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв ответил на вопросы журналистов 24 июля. Напомним, его кандидатуру на пост главы региона предложил президент Владимир Путин после того, как край остался без управленца. Бывший губернатор Сергей Фургал находится в Москве, он арестован по подозрению в организации убийств бизнесменов. Группа активистов в Хабаровске требует "вернуть Фургала", акции продолжаются с 11 июля.

Дегтярёв сообщил, что понимает причины митингов, недовольства граждан, но в самом начале протесты были стихийными.

- Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А то, что я вижу последние три дня, у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто, как все это дело организует. Это хабаровчане в большинстве своем, но там есть много иногородних и иностранных граждан,- приводит его слова ТАСС.

По его сведениям, те же самые провокаторы пытались устроить митинги в Москве, теперь, когда появился шанс "раскачать ситуацию" в Хабаровске, прилетели из столицы в регион.

Врио губернатора в первый рабочий день на новом месте прошелся пешком по Хабаровску до здания правительства, пообщался с жителями. Он объяснил, что не измеряет отношение народа по митингам, сам в таких участвовал и знает всю "кухню". Своим критикам сказал, что если не он, то кто-то другой придет на место губернатора - край не может оставаться без главы. Если Фургал докажет свою невиновность, он сможет баллотироваться на выборах, а народ тогда уже и покажет, поддерживает он его или нет.

Новый губернатор Хабаровского края - Михаил Дегтярев.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

ИСТОЧНИК KP.RU

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