За сутки в России выявили 5 811 новых случаев коронавируса

24 Июль 2020 2020-07-24T10:54:53+03:00

За один день от заболевания погибли 154 пациента

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За минувший сутки на территории России медики выявили 5 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. От заболевания и осложнений после него за один день скончались 154 пациента с подтвержденным диагнозом, выздоровели 8 444 человека. Об этом 24 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Наибольшее количество новых зараженных нашли в Москве, Свердловской области и Ханты-Мансийском АО. Отмечается, что 25,4 процента новых инфицированных переносят болезнь без клинических симптомов.

С начала пандемией коронавируса в России врачи зафиксировали 800 849 случае заражения, инфекцию нашли во всех регионах государства. За весь период от болезни умерли 12 046 человек, смогли полностью излечиться 588 774 человека.

Напомним, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране, вероятнее всего, начнется уже в августе этого года. Она будет добровольной, первыми прививку получат врачи и люди из группы риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU