2020-07-24T11:07:52+03:00
В мире

Французская компания показала кинозал IMAX, похожий на галактический сенат из «Звёздных войн»

Вертикальный кинозал, по словам авторов концепта, может помочь в борьбе с коронавирусом [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Французская компания показала кинозал IMAX, похожий на галактический сенат из «Звёздных войн». Фото: кадр из видеоФранцузская компания показала кинозал IMAX, похожий на галактический сенат из «Звёздных войн». Фото: кадр из видео
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Парижская компания Оma Cinema, занимающаяся проектированием и разработкой кинозалов, на днях представила новый концепт современного кинозала IMAX. Впечатляющий проект организация опубликовала на своем официальном сайте.

Кинозал IMAX от французских проектировщиков больше всего напоминает Галактический сенат из «Звёздных войн», который фанаты франшизы неоднократно видела в трилогии приквелов к фильму.

Основатель и исполнительный директор компании отметил, что конфект кинозала IMAX воссоздаёт новый кинематографический опыт и кардинально отличается от похожих друг на друга кинотеатров, созданных по единым лекалам, которые успели надоесть зрителям за последние 50 лет. Авторы проекта не отрицают схожесть концепта с Галактическим сенатом.

Они утверждают, что вертикальное расположение зрительных кресел в зале и удаленность их друг от друга могут помочь кинотеатрам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Первый такой кинозал хотят построить в Париже уже в следующем году.

В команду входит архитектор культурных общественных проектов Пьер Шикан, который разрабатывал UGC Les Halles - удивительный центр Парижа Квартал Ле-Аль, и UGC Bercy, а также крупные европейские кинотеатры.

Концепт кинозала IMAX от компании Oma Cinema в видео галактического сената из Star Wars.

ИСТОЧНИК KP.RU

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