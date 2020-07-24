Сенатор Алексей Александров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за коронавируса

24 Июль 2020 2020-07-24T11:24:41+03:00

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Член Совета Федерации Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во время заседания органа власти 24 июля, в пятницу, рассказала сенатор Людмила Нарусова. Он отметила, что узнала о госпитализации и состоянии здоровья политика от самого Александрова.

Людмила Нарусова подчеркнула, что проблема с защитой от коронавируса возникает из-за того, что некоторые гости Совета Федерации, участвующие в очных заседаниях, приходят без средств индивидуальной защиты, и при этом «ездят в одном лифте с сенаторами».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко добавила, что на сегодняшнем заседании отсутствуют два сенатора, заразившихся коронавирусной инфекции. Она призвала коллег внимательно относиться к санитарным требованиям и поблагодарила их за то, что все пришли в масках. Замечание Нарусовой о гостях, которые не следует противокоронавирусным правилам Матвиенко посчитала справедливым, отметив, что необходимо более строго отслеживать это, несмотря на то, что все гости предварительно проходят тест на вирус.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко рассказала, что в сентябре этого года по итогам единого дня голосования Совет Федерации могут покинуть пять-семь сенаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU