24 Июль 2020 2020-07-24T11:33:39+03:00

Гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым не признали потерпевшей Фото: Борис КУДРЯВОВ

По делу потерпевшими признали вдову, брата и двух сыновей Захарова

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Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, следствие не признало потерпевшей по уголовному делу. Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи погибшего мужчины Александр Добровинский.

- Нам очень жаль, что Ирину так и не признали потерпевшей в деле. Лично я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками, - сообщил правозащитник.

Он отметил, что потерпевшими по делу признали только вдову, брата и двух сыновей Сергея Захарова, они будут заявлять гражданские иски.

Напомним, что Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности и было совершено в состоянии алкогольного опьянения. По данной статье Уголовного кодекса актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в колонии. Суд над Михаилом Ефремовым начнется 29 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU