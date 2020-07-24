2020-07-24T12:14:10+03:00
Общество

Не только просвещать: В Совфеде одобрили закон о воспитании в школах

В школах займутся воспитанием личности юных россиян
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект может вступить в силу уже с начала учебного годаЗаконопроект может вступить в силу уже с начала учебного годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Школы наделят функцией воспитания личности ребенка. Законопроект об этом уже одобрили в Совете Федерации.

На деле учителя и раньше выполняли эти обязанности, по крайней мере общество рассчитывает, что детей в стенах образовательных учреждений будут не только просвещать и обучать наукам, но и воспитывать. Теперь этот процесс воспитания хотят упорядочить:

В законопроекте предложено определить воспитание как "деятельность,направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации".

Предполагается, что в школьный календарь планов внесут изменения, появится новая программа по воспитанию личности школьника. В Минпросвещения составили примерный план работы, но каждая школа должна будет самостоятельно сформировать свой собственный план.

Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» предложил внести президент Владимир Путин. Ожидается, что изменения вступят в силу в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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