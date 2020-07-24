Не только просвещать: В Совфеде одобрили закон о воспитании в школах
Школы наделят функцией воспитания личности ребенка. Законопроект об этом уже одобрили в Совете Федерации.
На деле учителя и раньше выполняли эти обязанности, по крайней мере общество рассчитывает, что детей в стенах образовательных учреждений будут не только просвещать и обучать наукам, но и воспитывать. Теперь этот процесс воспитания хотят упорядочить:
В законопроекте предложено определить воспитание как "деятельность,направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации".
Предполагается, что в школьный календарь планов внесут изменения, появится новая программа по воспитанию личности школьника. В Минпросвещения составили примерный план работы, но каждая школа должна будет самостоятельно сформировать свой собственный план.
Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» предложил внести президент Владимир Путин. Ожидается, что изменения вступят в силу в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU