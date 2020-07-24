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Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Forbes составил рейтинг богачей, для которых эпидемия не стала помехой
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Названы разбогатевшие во время пандемии коронавируса российские миллиардеры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes опубликовал перечень миллиардеров из России, которые больше всех разбогатели во время пандемии коронавирусной инфекции. С марта этого года суммарное состояние богачей увеличилось на 70,73 миллиарда долларов.

Лидером рейтинга стал инвестор Леонид Богуславский, доходы которого выросли на 88 процентов с 1,5 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов. Все благодаря разработчику DataDog, который позволяет клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ. С середины марта акции организации выросли почти в три раза до 92 долларов за штуку. Вместе с ними выросло и состояние Леонида Богуславского, которому принадлежит 8,2 процента акций.

Второе место заняла семья сенатора Сулеймана Керимова – обладательница 78,6 процента крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Акции компании напрямую зависят от цен на металл, за рассматриваемый период стоимость ценных бумаг выросли до 13 920 рублей за штуку. Состояние миллиардера и его семье поднялось до 18,6 миллиарда долларов с 10 миллиардов (на 86 процентов).

Замыкает тройку лидеров сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож который обогатился во время пандемии с 1,2 миллиарда до 2,1 миллиарда, то есть на 75 процентов.

Как недавно писал сайт kp.ru, более 80 миллионеров из Соединенных Штатов, Англии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали власти государств мира повысить налоги на богатство. По их мнению, только тогда самые богатые люди смогут преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции.

Список миллиардеров, чье состояние росло с середины марта самыми быстрыми темпами по версии Forbes:

1. Леонид Богуславский — с $1,5 до $2,8 млрд (88%);

2. Сулейман Керимов и семья — с $10 млрд до $18,6 млрд (86%);

3. Аркадий Волож — с $1,2 млрд до $2,1 млрд (75%);

4. Олег Тиньков — с $1,6 млрд до $2,6 млрд (63%);

5. Владимир Евтушенков— с $1,5 млрд до $2,3 млрд (53%);

6. Владимир Богданов— с $1,3 млрд до $1,97 млрд (51%);

7. Николай Буйнов— с $1,4 млрд до $2,1 млрд (51%);

8. Валентин Гапонцев— с $1,6 млрд до $2,3 млрд (46%);

9. Альберт Шигабутдинов— с $1 млрд до $1,44 млрд (44%).