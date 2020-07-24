В ЦИК назвали даты выборов: Голосование пройдет с 11 по 13 сентября

24 Июль 2020 2020-07-24T13:05:25+03:00

В ЦИК назвали даты, когда россияне смогут избрать губернаторов в 18 регионах, еще в 11 регионах состоятся выборы в Заксобрание

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В ЦИК назвали даты выборов в сентябре. Единым днем голосования станет 13 сентября, но в связи с пандемией коронавируса, чтобы избежать скопления людей на участках, решено провести процедуру в течение трех дней.

Таким образом, выборы губернаторов в 18 регионах и выборы в законодательное собрание в 11 регионах состоятся с 11 по 13 сентября.

- Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования - это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем - 11 и 12 сентября - провести досрочное голосование,- приводит заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой ТАСС.

Право проводить трехдневное голосование получил 41 регион страны.

Памфилова напомнила, что голосование пройдет, когда в России уже начнется учебный год. поскольку многие участки находятся в стенах школ, необходимо тщательно продумать вопрос организации выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU