В России могут ввести налог на роботов, работающих вместо людей

24 Июль 2020 2020-07-24T11:53:07+03:00

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В России может появится налог на использование труда роботов. Если работодатель предпочитает искусственный интеллект живому человеку, то ему придётся заплатить.

С инициативой выступила руководитель АНО «Институт прогрессивного образования» Анна Маркс. Она обратилась к Минфину с соответствующим предложением. Маркс пишет, что целесообразно взимать с бизнеса налог, равный 13% за отказ от человеческой рабочей силы.

-Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определённой профессии, - цитирует газета «Известия» слова Анны Маркс.

Общественница объясняет, что в современном мире роботы и роботизированные технологии постепенно вытесняют людей во многих профессиональных сферах. Искусственный интеллект примеряется не только на производстве, но и во многих других сферах. Такими темпами в последующие 10–15 лет роботы могут занять места почти 20 миллионов российских работников.

Скорее всего, без работы останутся кассиры, работники банковской сферы, экскурсоводы, охранники, продавцы. Противостоять данному процессу нельзя, но можно помочь людям, остаются без работы из-за развития прогресса.

Налоговые отчисления работодателей можно направлять в «Фонд переподготовки уязвимых профессий». В «Деловой России», Общественной палате РФ, а также в комитете по бюджету и налогам Госдумы одобрили инициативу. А в Минфине РФ отметили, что пока переложение не получили. Тем не менее, в ведомстве не верят, что отметили, что автоматизация полностью заменит людей, так как регулярно появляются новые профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU