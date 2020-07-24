24 Июль 2020 2020-07-24T12:04:56+03:00

Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму Фото: Евгения ГУСЕВА

Нарушителям нормативного акта грозит до 10 лет лишения свободы

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Совет Федерации 24 июля, в пятницу, одобрил закон, приравнивающий отчуждение российской территории к экстремизму. Наказание также грозит за призывы к отделению регионов России. Ранее данный нормативный акт приняла Государственная дума страны.

Документ вносит изменения в закон о противодействии экстремистской деятельности, максимальное наказание за нарушение которого предусматривает до 10 лет лишения свободы. Экстремизмом по данному закону признают отчуждение территорий и нарушение территориальной целостности России. При этом нарушением не считается делимитация, демаркация, редемаркация российской государственной границы с сопредельными странами.

Санкции также грозят за призывы к отчуждению территорий государства, как за призывы к экстремизму. Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Инициаторами закона выступили депутат Государственной думы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект нормативного акта подготовили в рамках реализации принятых поправок в Конституцию России.

Напомним, что Совет Федерации сегодня также одобрил закон о наделении школ функцией воспитания личности ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU