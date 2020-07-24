2020-07-24T12:09:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, как перенесенный COVID-19 повлияет на организм

Перенесенная инфекция может долгое время давать о себе знать
Елена АКИМОВА
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Врач рассказал, какие проблемы могут быть у переболевших коронавирусомВрач рассказал, какие проблемы могут быть у переболевших коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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Заявил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой рассказал, какие проблемы могут быть со здоровьем у человека, перенесшего коронавирус.

Врач отметил, что среди легко переболевших повреждение тканей легких составляет 10-15 процентов. У тех, кто болеет тяжелой формой – до 90%.

Проблемы могут остаться и после победы над болезнью, так как лечение сопряжено с высокой интоксикацией организма. Чаще всего страдают люди с сопутствующими заболеваниями.

— Мы уже знаем: во многих органах есть рецепторы к этому вирусу. Они есть в поджелудочной железе, сердце, тканях яичка. Происходит и нарушение в системе свёртываемости крови. Поэтому пациенты принимают антикоагулянты — разжижающие кровь препараты. Доказана необходимость приёма витамина К, который участвует в системе свёртываемости. В противном случае возможны инсульты и инфаркты сердца, головного мозга, комментирует Rt врач.

Медик отметил, что рецепторы, на которые садится вирус, есть во многих органах. В легких их больше всего. Что происходит с другими органами пока досконально не известно.

- Сильно ухудшается течение сахарного диабета, распространены депрессия, апатия и астенический синдром, то есть нервно-психическое истощение. С мужским здоровьем COVID-19 связан напрямую. В тканях яичка рецепторов к вирусу больше, чем в тканях лёгкого. Функция работы органа нарушается, - заключил Терновой.

Тем временем уже до конца года в России могут начать производство лекарство от коронавируса. Наша страна готова поделиться препаратом со всеми, кому он необходим, пишет ФАН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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