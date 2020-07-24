Совфед одобрил закон о трехдневном голосовании в России

24 Июль 2020 2020-07-24T12:26:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Совет Федерации 24 июля, в пятницу, одобрил закон, который допускает проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Согласно законодательному акту, голосование может идти несколько суток подряд, но не более трех.

Отмечается, что на следующих за сентябрьскими выборами уже можно будет проводить трёхдневное голосование. Нормативный акт предусматривает также, что голосование может проводиться вне помещения на пригодных для этого территориях – около жилых домой, территориях общего пользования и в иных местах.

Как ранее писал сайт kp.ru, единым днем голосования, когда жители России смогут избрать губернаторов в 18 регионах и пройдут выборы в Законодательное собрание еще в 11, станет 13 сентября, но из-за пандемии и риска распространения коронавируса, чтобы избежать скопления людей на участках, решено провести процедуру в течение трех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU