Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо

24 Июль 2020 2020-07-24T12:43:02+03:00

В Кремле заявили, что Путин рассказывал своему коллеге о мерах, принимаемых в стране для борьбы с пандемией

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Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора со своим коллегой из Соединенных Штатов Дональдом Трампом в четверг рассказывал о весьма эффективных мерах борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в РФ. Об этом 24 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя оценку Трампа эпидемиологической ситуации в Москве.

- В Москве с коронавирусом все очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент России в ходе вчерашнего телефонного разговора. Владимир Путин рассказал Трампу о достаточно эффективных мерах, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в стране в целом, - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американский лидер Дональд Трамп сегодня оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России после телефонного разговора с Владимиром Путины. В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что Россия сейчас переживает «трудные времена» из-за эпидемии, и указал, что самая тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU