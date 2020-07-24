В Кремле прокомментировали обвинения США в испытании противоспутникового оружия

24 Июль 2020 2020-07-24T12:49:17+03:00

В космическом командовании США сообщили, что такие испытания якобы проводят россияне

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Кремль прокомментировал заявления США о том, что Россия испытывает противоспутниковое оружие. Напомним, сообщение появилось в Twitter космического командования США. Американцы решили заручиться поддержкой союзников из Европы, заявляя, что Россия "опасения реальны и серьезны", а причиной стал запуск РФ "новейшего малого спутника-инспектора". С его помощью должны были обследовать другой российский аппарат.

- Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения,- ответил на выпад США пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.

Американцы решили, что испытали объект с оружейными характеристиками.

Ранее в НАСА и космическом командовании США такие же претензии предъявляли Индии, якобы испытания угрожают МКС, а также Китаю.

ИСТОЧНИК KP.RU