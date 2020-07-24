В Кремле ответили двумя словами, почему Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

24 Июль 2020 2020-07-24T13:16:40+03:00

Украинская сторона потребовала детально объяснить им каждый пункт соглашения, которое президент страны уже подписал и обязался выполнить

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В Кремле прокомментировали заявления украинских властей о расшифровке Минских соглашений.

Президент Владимир Зеленский внезапно заявил, что хочет, чтобы ему и коллегам разъяснили каждый пункт договора по урегулированию ситуации на Донбассе, а украинская сторона после этого решит, какие пункты они согласны выполнять. Под документом, напомним, стоит подпись главы государства, хотя соглашение принимали при прошлом президенте. Однако, Зеленский участвовал в саммите в Париже, где обсуждал документ, который, как выяснилось, не понимает.

В Кремле считают, что Минское соглашение не нуждается в расшифровке, потому что эти соглашения "содержательны и исчерпывающие".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что даже не может сказать, что именно украинцы хотят, чтобы им разъяснили - "потому что написано все просто", приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД России вызвались помочь украинским коллегам расшифровать текст Минских соглашений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявление Зеленского многое объясняет, главное - почему буксует процесс выполнения условия соглашения.

- Оказалось, он просто не понимает, что там написано,-сказала Захарова в эфире программы "Соловьев LIVE".

ИСТОЧНИК KP.RU