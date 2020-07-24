2020-07-24T13:24:09+03:00
В мире

В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз

В первой молитве мусульман в Айя-Софии принял участие президент Реджеп Эрдоган
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намазВ соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намазФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 июля, в соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз. В молитве мусульман принял участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне стал инициатором возвращения Айя-Софии статуса мечети.

Местные средства массовой информации сообщают, что в сохранившиеся в соборе старинные христианские фрески скрыли от молящихся. В намазе должны были принимать участие по меньшей мере 1 500 человек.

Власти Турции приняли решение сменить религиозный статус Собора Святой Софии – за превращение храма-музея в мечеть проголосовало 70% турецких респондентов. Против такого решения выступили многие страны и объединения. Так, ЮНЕСКО настоятельно попросили Турцию не менять статус собора, напомним, что храм является частью «Исторических районов Стамбула» и входит в список всемирного наследия как музей.

После окончательной смены статус собора власти пообещали спрятать внутреннее убранство Айя-Софии на время мусульманского поклонения, в том числе иконы и фрески, закрыть при помощи специальных занавесов.

Первая молитва мусульман в соборе Святой Софии: прямая трансляция.Целые сутки мусульмане будут молиться в соборе Святой Софии. Ведь храм совсем недавно получил статус мечети. Как проходит первый намаз - смотрите в прямом эфире из Стамбула

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года на Кубани введено в эксплуатацию 37 проблемных домов
Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Эксперты назвали самую пострадавшую от коронавируса категорию россиян
Международное авиасообщение в России после коронавируса возобновляется с 1 августа 2020
В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз
Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России
В Кремле ответили двумя словами, почему Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
В Кремле прокомментировали обвинения США в испытании противоспутникового оружия
Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо
Совфед одобрил закон о трехдневном голосовании в России
Врач рассказал, как перенесенный COVID-19 повлияет на организм
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму
В России могут ввести налог на роботов, работающих вместо людей
В ЦИК назвали даты выборов: Голосование пройдет с 11 по 13 сентября