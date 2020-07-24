24 Июль 2020 2020-07-24T13:24:09+03:00

В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 24 июля, в соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз. В молитве мусульман принял участие турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне стал инициатором возвращения Айя-Софии статуса мечети.

Местные средства массовой информации сообщают, что в сохранившиеся в соборе старинные христианские фрески скрыли от молящихся. В намазе должны были принимать участие по меньшей мере 1 500 человек.

Власти Турции приняли решение сменить религиозный статус Собора Святой Софии – за превращение храма-музея в мечеть проголосовало 70% турецких респондентов. Против такого решения выступили многие страны и объединения. Так, ЮНЕСКО настоятельно попросили Турцию не менять статус собора, напомним, что храм является частью «Исторических районов Стамбула» и входит в список всемирного наследия как музей.

После окончательной смены статус собора власти пообещали спрятать внутреннее убранство Айя-Софии на время мусульманского поклонения, в том числе иконы и фрески, закрыть при помощи специальных занавесов.

Первая молитва мусульман в соборе Святой Софии: прямая трансляция.Целые сутки мусульмане будут молиться в соборе Святой Софии. Ведь храм совсем недавно получил статус мечети. Как проходит первый намаз - смотрите в прямом эфире из Стамбула

ИСТОЧНИК KP.RU