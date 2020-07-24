2020-07-24T13:29:46+03:00
Экономика

Эксперты назвали самую пострадавшую от коронавируса категорию россиян

Из-за пандемии потребительские настроения граждан рекордно упали
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперты рассказали о рекордном ухудшении потребительских настроений россиян во II кварталеЭксперты рассказали о рекордном ухудшении потребительских настроений россиян во II кварталеФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за пандемии коронавируса потребительские настроения россиян рекордно упали. Индекс потребительской уверенности граждан во II квартале понизился на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. Таким образом Россия вошла в пятерку европейский стран с худшими потребительскими настроениями наряду с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Как отмечают эксперты, в предыдущие годы индекс падал и сильнее. Так, в 2015 он понизился до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность нынешнего кризиса именно в стремительности падения - показатель рухнул всего за один квартал. Раньше российская экономика такого не испытывала.

Данный индекс высчитывался на основе опроса: граждан спрашивали об общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и запланированных крупных тратах.

Результат опроса показал, что у 43% респондентов материальное состояние существенно ухудшилось. При этом, только 10% верят, что ситуация исправится в ближайший год.

Аналитики отмечают, что пессимистичнее всего настроены люди, составляющее самую производительную часть общества - это граждане от 30 до 49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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