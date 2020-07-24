2020-07-24T14:14:10+03:00
Общество

Международное авиасообщение в России после коронавируса возобновляется с 1 августа 2020

Список стран, куда можно лететь, опубликуют в ближайшее время
Юлия САЛЬНИКОВА
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Запрет на международные рейсы действовал больше четырех месяцевЗапрет на международные рейсы действовал больше четырех месяцевФото: Иван ВИСЛОВ
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С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет на полеты в другие страны действовал в стране с конца марта. За границу самолеты летали только для того, чтобы эвакуировать застрявших в отпуске россиян.

Воздушные границы откроют, но правда, пока авиатранспорт будет работать "по спискам". То есть не из каждого российского города можно отправиться за границу, соответственно, не в каждом примут иностранные самолеты:

Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.

- Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону,- сообщил премьер.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила - вводят требования к прилетающим из других стран в Россию пассажирам. Им нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, полученную максимум за 72 часа.

Авиасообщение возобновится с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Еще с 30 странами ведутся переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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