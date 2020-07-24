Международное авиасообщение в России после коронавируса возобновляется с 1 августа 2020
С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Запрет на полеты в другие страны действовал в стране с конца марта. За границу самолеты летали только для того, чтобы эвакуировать застрявших в отпуске россиян.
Воздушные границы откроют, но правда, пока авиатранспорт будет работать "по спискам". То есть не из каждого российского города можно отправиться за границу, соответственно, не в каждом примут иностранные самолеты:
Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.
- Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону,- сообщил премьер.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила - вводят требования к прилетающим из других стран в Россию пассажирам. Им нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, полученную максимум за 72 часа.
Авиасообщение возобновится с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Еще с 30 странами ведутся переговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU