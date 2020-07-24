2020-07-24T13:45:03+03:00
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%

ЦБ вновь обновил исторический минимум ключевой ставки
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 июля, на очередном заседании совета директоров по денежно-кредитной политике Центральный Банк России снова снизил ключевую ставку, на этот раз на 0,25 процентных пункта - до 4,25 процента годовых. Ключевая ставку в стране, таким образом, снова обновила свой исторический минимум.

До этого момента показатель составлял 4,5 процента годовых, что также было самым низким значением за всю историю. Центральный банк удивил жителей России, снизив ключевую ставку на один процентный пункт в июне текущего года. Эксперт прогнозировали, что Банк России продолжит снижать ставку – недавно глава регулятора Эльвира Набиуллина и заместитель председателя по кредитно-денежной политики Алексей Заботкин говорили, что пространство для снижения еще есть.

Как писал сайт kp.ru, аналитики при этом предполагали, что снижать ставку еще на один пункт ЦБ не станет, вернувшись к более осторожной политике, и уменьшит ее на четвертинку (как это и произошло). Главная цель Центробанка, напомнили эксперты, - это держать инфляцию около значения в четыре процента, а ключевую ставку – выше инфляции. А инфляция в последнее время разогналась: к конце текущего года рост цен может достичь 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года на Кубани введено в эксплуатацию 37 проблемных домов
Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Эксперты назвали самую пострадавшую от коронавируса категорию россиян
Международное авиасообщение в России после коронавируса возобновляется с 1 августа 2020
В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз
Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России
В Кремле ответили двумя словами, почему Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
В Кремле прокомментировали обвинения США в испытании противоспутникового оружия
Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо
Совфед одобрил закон о трехдневном голосовании в России
Врач рассказал, как перенесенный COVID-19 повлияет на организм
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму
В России могут ввести налог на роботов, работающих вместо людей
В ЦИК назвали даты выборов: Голосование пройдет с 11 по 13 сентября