Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%

24 Июль 2020 2020-07-24T13:45:03+03:00

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В пятницу, 24 июля, на очередном заседании совета директоров по денежно-кредитной политике Центральный Банк России снова снизил ключевую ставку, на этот раз на 0,25 процентных пункта - до 4,25 процента годовых. Ключевая ставку в стране, таким образом, снова обновила свой исторический минимум.

До этого момента показатель составлял 4,5 процента годовых, что также было самым низким значением за всю историю. Центральный банк удивил жителей России, снизив ключевую ставку на один процентный пункт в июне текущего года. Эксперт прогнозировали, что Банк России продолжит снижать ставку – недавно глава регулятора Эльвира Набиуллина и заместитель председателя по кредитно-денежной политики Алексей Заботкин говорили, что пространство для снижения еще есть.

Как писал сайт kp.ru, аналитики при этом предполагали, что снижать ставку еще на один пункт ЦБ не станет, вернувшись к более осторожной политике, и уменьшит ее на четвертинку (как это и произошло). Главная цель Центробанка, напомнили эксперты, - это держать инфляцию около значения в четыре процента, а ключевую ставку – выше инфляции. А инфляция в последнее время разогналась: к конце текущего года рост цен может достичь 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU