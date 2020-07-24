Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение

24 Июль 2020 2020-07-24T14:53:18+03:00

С прибывающих в Россию иностранцев потребуют справку об отсутствии коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение. Первые после блокировки из-за коронавируса самолеты отправятся за границу 1 августа.

Авиасообщение возобновят на первом этапе с тремя странами, с еще 30 переговоры продолжаются

- С 1 августа возобновляется на взаимной основе авиасообщение с Великобританией,- сообщила Голикова. - Хочу напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но все прибывающие в страну должны соблюдать 14-дневный карантин.

Таким образом, с 1 августа возобновят авиасообщение с Великобританией (Лондон), Турцией (Анкара и Стамбул), Танзанию.

С 10 августа - Турцию (Анталью, Бодрум и Даламан).

Международные полеты будут обслуживать в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С прибывающих в Россию потребуют справку об отсутствии коронавируса, полученную за 72 часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792419" frameborder="0"></iframe> Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.

В Турции ранее заявляли, что готовы принимать россиян уже с 15 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792430" frameborder="0"></iframe> Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU