2020-07-24T14:53:18+03:00
Общество

Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение

Воздушные границы откроют с 1 августа
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
С прибывающих в Россию иностранцев потребуют справку об отсутствии коронавирусаС прибывающих в Россию иностранцев потребуют справку об отсутствии коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение. Первые после блокировки из-за коронавируса самолеты отправятся за границу 1 августа.

Авиасообщение возобновят на первом этапе с тремя странами, с еще 30 переговоры продолжаются

- С 1 августа возобновляется на взаимной основе авиасообщение с Великобританией,- сообщила Голикова. - Хочу напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но все прибывающие в страну должны соблюдать 14-дневный карантин.

Таким образом, с 1 августа возобновят авиасообщение с Великобританией (Лондон), Турцией (Анкара и Стамбул), Танзанию.

С 10 августа - Турцию (Анталью, Бодрум и Даламан).

Международные полеты будут обслуживать в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С прибывающих в Россию потребуют справку об отсутствии коронавируса, полученную за 72 часа.

Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.

В Турции ранее заявляли, что готовы принимать россиян уже с 15 июля.

Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус может распространяться а расстояние больше восьми метров
Минздрав предлагает проводить дистанционные медосмотры для водителей
Россия готова к обсуждению космической деятельности с США и Великобританией
Совфед призвал ООН защитить права русскоязычных граждан Украины
Голикова назвала условие допуска россиян за границу с 1 августа
Разворотнева рассказала о тарифах на воду для дачников
Мишустин утвердил особый порядок для туризма: Туроператор обязан в течение двух месяцев компенсировать несостоявшийся тур
С начала года на Кубани введено в эксплуатацию 37 проблемных домов
Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения
Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Эксперты назвали самую пострадавшую от коронавируса категорию россиян
Международное авиасообщение в России после коронавируса возобновляется с 1 августа 2020
В соборе Святой Софии в Стамбуле проходит первый за 86 лет пятничный намаз
Глава Минздрава рассказал, когда снимут все ограничения по коронавирусу в России
В Кремле ответили двумя словами, почему Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
В Кремле прокомментировали обвинения США в испытании противоспутникового оружия
Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо
Совфед одобрил закон о трехдневном голосовании в России
Врач рассказал, как перенесенный COVID-19 повлияет на организм
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму
В России могут ввести налог на роботов, работающих вместо людей
В ЦИК назвали даты выборов: Голосование пройдет с 11 по 13 сентября