Названы три страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение. Первые после блокировки из-за коронавируса самолеты отправятся за границу 1 августа.
Авиасообщение возобновят на первом этапе с тремя странами, с еще 30 переговоры продолжаются
- С 1 августа возобновляется на взаимной основе авиасообщение с Великобританией,- сообщила Голикова. - Хочу напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но все прибывающие в страну должны соблюдать 14-дневный карантин.
Таким образом, с 1 августа возобновят авиасообщение с Великобританией (Лондон), Турцией (Анкара и Стамбул), Танзанию.
С 10 августа - Турцию (Анталью, Бодрум и Даламан).
Международные полеты будут обслуживать в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С прибывающих в Россию потребуют справку об отсутствии коронавируса, полученную за 72 часа.
Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.
В Турции ранее заявляли, что готовы принимать россиян уже с 15 июля.
Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.
ИСТОЧНИК KP.RU