2020-07-24T14:13:12+03:00
Общество

Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения

Список стран, куда смогут полететь самолеты с 1 августа, планируют расширить
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолеты будут летать пока из России в три страныСамолеты будут летать пока из России в три страныФото: Алина НИЗАМОВА
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Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что Россия ведет переговоры с 30 странами по возобновлению авиасообщения.

Воздушные границы открывают с 1 августа, правда, обмениваться туристами будут пока "по спискам". В этом списке в настоящее время три страны: Великобритания, Турция и Танзания.

- Решение о возобновлении полетов на принципах взаимности проработаны. Российские авиакомпании готовились к возобновлению международных рейсов, сегодня Росавиация уведомит компании о принятом решении,- сказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

На первом этапе международные полеты начнутся из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга.

- Для этих городов снимут ограничения по числу людей, которые прилетают. В работе сейчас порядка 30 стран, с которыми идут переговоры,- уточнил глава ведомства.

К прибывающим на территорию России иностранцам предъявляют обязательное требование - они должны доказать справкой отсутствие коронавируса нового типа. Документ нужно получить за 72 часа.

Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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