2020-07-24T13:59:19+03:00
Общество

С начала года на Кубани введено в эксплуатацию 37 проблемных домов

Это 30% от запланированных к сдаче в текущем году 119 объектов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Как заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев даже в период пандемии власти продолжали решать проблемы обманутых дольщиков.

- Как бы сложно не было, но ни копейки из заложенных на это средств никуда не перенаправили. Мы обещали людям достроить дома, которые они ждут годами, значит, достроим, – сказал губернатор на краевом совещании, посвященному этой теме.

Отметим, что за 1,5 месяца, что прошли с предыдущего совещания были введены в строй два сложных объекта в Краснодаре – ЖК «Территория счастья» и «Южный». Больше 1200 семей получат долгожданные квартиры. Эти дома также, как и ранее завершенные ЖК «Форт Карасун» и «Талисман», достраиваются за счет краевой субсидии. Оставшийся ЖК «Валентина» будет сдан до конца года.

– Мы идем в рамках обещанных сроков. В целом за полгода введено уже 37 проблемных домов – это 30% от запланированных к сдаче в текущем году 119 объектов, – подытожил Вениамин Кондратьев.

Всего в Краснодарском крае 258 застройщиков возводят 994 многоквартирных домов общей площадью 15 млн кв. метров, по ним заключено 67 тыс. договоров участия в долевом строительстве. Особое внимание уделяется завершению строительства проблемных домов.

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