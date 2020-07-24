2020-07-24T14:40:30+03:00
Общество

Мишустин утвердил особый порядок для туризма: Туроператор обязан в течение двух месяцев компенсировать несостоявшийся тур

Компания должна либо вернуть деньги, либо организовать поездку туристу до конца 2021 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении особого порядка в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Этот документ ждали туроператоры и турфирмы. Постановление призвано решить спор между клиентом и компанией, как поступить при сорванном из-за пандемии коронавируса путешествии, которое уже было оплачено. Представители турбизнеса нередко идут на уловки, заявляя, что можно обменять путевку на аналогичную, но на другой срок, но при этом отрицают возможность возврата денег.

- Правительство вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года,- сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, приводит его слова "Интерфакс". - С момента публикации документов в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года.

Людям старше 65 лет, а также тем, кто оказался в трудном финансовом положении, туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней.

Еще одна инициатива предательства касается кэшбека за туры по России. Путешественники, которые отправятся отдыхать внутри страны, смогут получить назад от 5 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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