Разворотнева рассказала о тарифах на воду для дачников
Исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что делать если вода на дачном участке резко подорожала. Специалист отметила, что дачные кооперативы являются юридическими лицами, и на них не распространяются требования по ограничению платежей на коммуналку.
В таком случае у владельца участка всего два пути: или платить по существующим тарифам или пробурить собственную скважину.
Еще одна проблема – эго газификация участков. Жалобы на дороговизну процедуры поступают в «ЖКХ «Контроль» из разных уголков страны.
- Сроки и тарифы вызывают справедливое возмущение людей. По данным Минэнерго, доступ к этому ресурсу имеют не более 68 процентов домохозяйств. В год показатель растет только на 1 процент,- говорит Разворотнева.
Официальная стоимость подключения сравнительно не велика: 40-60 тысяч рублей ( в Подмосковье) но на деле сумма выходит куда выше.
- Потребитель вынужден оплачивать услуги многочисленных посредников, обещающих ускорить процесс, дополнительные услуги, закупать оборудование у рекомендованных поставщиков. В результате, подключение к газу может обойтись в несколько миллионов рублей, - пояснила «Российской газете» Разворотнева.
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ИСТОЧНИК KP.RU