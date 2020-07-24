2020-07-24T14:32:50+03:00
Общество

Разворотнева рассказала о тарифах на воду для дачников

И что делать, если поставщик поднял стоимость услуг
Елена АКИМОВА
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Отправляясь на дачу, стоит быть готовым отстаивать свой участокОтправляясь на дачу, стоит быть готовым отстаивать свой участокФото: Артем КИЛЬКИН
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Исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что делать если вода на дачном участке резко подорожала. Специалист отметила, что дачные кооперативы являются юридическими лицами, и на них не распространяются требования по ограничению платежей на коммуналку.

В таком случае у владельца участка всего два пути: или платить по существующим тарифам или пробурить собственную скважину.

Еще одна проблема – эго газификация участков. Жалобы на дороговизну процедуры поступают в «ЖКХ «Контроль» из разных уголков страны.

- Сроки и тарифы вызывают справедливое возмущение людей. По данным Минэнерго, доступ к этому ресурсу имеют не более 68 процентов домохозяйств. В год показатель растет только на 1 процент,- говорит Разворотнева.

Официальная стоимость подключения сравнительно не велика: 40-60 тысяч рублей ( в Подмосковье) но на деле сумма выходит куда выше.

- Потребитель вынужден оплачивать услуги многочисленных посредников, обещающих ускорить процесс, дополнительные услуги, закупать оборудование у рекомендованных поставщиков. В результате, подключение к газу может обойтись в несколько миллионов рублей, - пояснила «Российской газете» Разворотнева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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