2020-07-24T14:48:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова назвала условие допуска россиян за границу с 1 августа

Со следующего месяца страна возобновит международное авиасообщение
Ксения АНУФРИЕВА
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Голикова назвала условие допуска россиян за границу с 1 августаГоликова назвала условие допуска россиян за границу с 1 августаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский вице-премьер Татьяна Голикова назвала условия допуска жителей страны за границу с 1 августа этого года. В эфире телеканала «Россия 24» политик напомнила, что по прибытии на территорию России гражданам необходимо будет предоставить отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции.

При этом туристы должны пройти диагностику не позднее, чем за 72 часа до вылета. Сделать тест путешественники могут уже в России, уточнила вице-премьер. При прилете в Великобританию россиянам придется отправится на карантин на две недели.

Напомним, что с 1 августа Россия начинает постепенно возобновлять международное авиасообщение. Со следующего месяца начнутся перелеты в Великобританию (Лондон), Турцию (Анкара и Стамбул), а также в Танзанию. С 10 августа возобновят рейсы в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан.

Полеты за границу в России будут обслуживать в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С прибывающих на территорию России также потребую справку об отрицательном теста на коронавирус, полученном за 72 часа.

В настоящее время российская сторона также ведет переговоры еще с 30 государствами по возобновлению авиасообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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