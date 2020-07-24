2020-07-24T14:58:40+03:00
Общество

Совфед призвал ООН защитить права русскоязычных граждан Украины

В сентябре вступает в силу закон, согласно которому обучение в школах Украины переходит полностью на украинский язык
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россия обратилась в ООН из-за дискриминации русскоязычных граждан на УкраинеРоссия обратилась в ООН из-за дискриминации русскоязычных граждан на УкраинеФото: REUTERS
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В Совете Федерации заявили о дискриминации русскоговорящего населения Украины. В связи с чем будут обращаться в международные организации, чтобы защитить права тех, кто пострадал от борьбы киевских властей с русским языком.

- Совет Федерации... призывает Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссара Совета Европы по правам человека, парламенты государств Европы защитить права русскоязычных граждан Украины и будет настаивать на рассмотрении сложившейся ситуации в международных парламентских организациях,- сказано в заявлении.

Напомним, Владимир Зеленский продолжил дело, начатое его предшественником Петром Порошенко. При нем одобрен скандальный законопроект об образовании и вступит в силу в сентябре 2020 года. Согласно документу, все школы Украины уже с сентября должны перейти на обучение только на украинском языке. Образование станет украиноязычным, несмотря на большое число людей, которые говорят на русском. Русскоговорящих назвали нацменьшинством и гарантировали право на обучение на их языке, но до 5 класса и в садике.

Против закона вступили и в Верховной Раде, Зеленского обвинили в дискриминации русскоязычных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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