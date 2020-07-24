24 Июль 2020 2020-07-24T15:03:23+03:00

Россия готова к обсуждению космической деятельности с США и Великобританией Фото: Михаил ФРОЛОВ

О готовности к сотрудничеству рассказали в российском министерстве иностранных дел

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Россия готова к обсуждению космической деятельности с Соединёнными Штатами и Великобританией. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ в пятницу, 24 июля.

Комментируя недавние обвинения со стороны королевства и Штатов, представители ведомства отметили, что проводимые Россией испытания не создавали угрозы для других космических объектов и никак не нарушали нормы международного права. По данным ведомства, спутник России просто провел проверку нашего космического аппарата, использую аппаратуру малого космического аппарата.

- Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искажённом виде, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз в космосе. Мы призываем наших американских и британских коллег проявить профессионализм и сесть за стол переговоров, включившись в предметную содержательную работу. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности, - говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщал сайт kp.ru, Великобритания недавно обвинила российскую сторону в испытания противоспутникового космического оружия, которые прошли в июле текущего года. Руководитель британской космической программы заявил, что подобные действия сильно беспокоят королевство, ведь они якобы могут угрожать мирному использованию космического пространства другими государствами.

Обвинения поддержала и американская сторона: космическое командование США заявило, что на прошлой неделе российский спутник выпустил на орбиту некий снаряд, что вызвало беспокойство западных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU