Коронавирус может распространяться на расстояние больше восьми метров

24 Июль 2020 2020-07-24T15:27:12+03:00

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Ученые из Германии установили, что коронавирус может распространяться на расстояние более 8 метров. Это открытие опровергает то, что общественность знала до этого - согласно первоначальным данным Covid-19 может преодолевать расстояние в четыре метра от источника.

Ученые из немецкого Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца заинтересовались случаем массового заражения людей на мясоперерабатывающем заводе в городе Тонни, Германия. К маю 2020 года в цеху уже изменили формат работы - между сотрудниками установили дистанцию. Она была больше восьми метров. Это даже больше, чем советует ВОЗ - "держите расстояние в 1,5 метра".

Но немцы на предприятии все равно заразились. Ученые считают, что передача произошла именно на заводе, а не вне его. Найден и источник, кто заразился первым.

- Основная передача произошла в зоне резания скота, где воздух циркулирует и охлаждается до десяти градусов Цельсия,- сказано в исследовании.

В итоге, у всех зараженных работников завода была новая комбинацияCovid-19 из восьми мутаций, которая ранее не наблюдалась.

Ученые считают, что на вирус способен благополучно преодолевать расстояние и больше 8 метров. Но есть условия - низкая температура (в Пекине вообще вирус нашли в замороженной рыбе, так что холод коронавирусу очень даже подходит) и включенный кондиционер.

ИСТОЧНИК KP.RU