2020-07-24T15:22:33+03:00
Политика

МИД РФ прокомментировал обвинения в испытаниях космического противоспутникового оружия

В ведомстве отметили, что испытания "спутника-инспектора" не угрожали другим космическим объектам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ прокомментировал обвинения в испытаниях космического противоспутникового оружияМИД РФ прокомментировал обвинения в испытаниях космического противоспутникового оружияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проведенные испытания российского "спутника-инспектора" не угрожали другим космическим объектам. Так Министерство иностранных дел России прокомментировало обвинения Великобритании и США в испытаниях космического противоспутникового оружия. Кроме того, в ведомстве отметили, что Москва готова к обсуждению космической деятельности с Вашингтоном и Лондоном

«Проведённые Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

В ведомстве назвали эти обвинения «очередным антироссийским выпадом», который является частью инициированной Вашингтоном «целенаправленной информационной кампании по дискредитации российской космической деятельности», а также мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).

В МИД РФ отметили, что Лондон и Вашингтон вновь пытаются «подать ситуацию в искажённом виде» для того, чтобы «отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе».

«Они, естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в т.ч. о реализации программ возможного задействования «спутников-инспекторов» и «спутников-ремонтников» в качестве противоспутниковых средств», - отметили в ведомстве.

В министерстве также обратили внимание время, выбранное для таких обвинений - накануне российско-американской встречи экспертов по космической безопасности 27 июля в Вене.

Напомним, ранее Великобритания обвинила Россию в испытания противоспутникового космического оружия. Руководитель британской космической программы заявил, что действия российской стороны якобы могут угрожать мирному использованию космического пространства другими государствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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