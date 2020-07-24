В Совфеде рассказали, как пройдет 1 сентября в 2020 году

24 Июль 2020 2020-07-24T15:13:45+03:00

В Совфеде рассказали, как пройдут линейки в 2020 году Фото: Анна МАРТЫНОВА

Никаких установок о переходе на дистанционный формат обучения пока нет

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В Совете федерации рассказали, как пройдет 1 сентября в 2020 году. Пока никаких установок относительно дистанционного формата данного мероприятия нет. Скорее всего, их не будет и линейки в школах пройдут в традиционном режиме, отметила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

- Люди волнуются, как будет проходить 1 сентября. Никаких установок о переходе только на формат дистанционного обучения в стране или отдельных ее регионах не было, нет и не будет, — цитирует слова Гумеровой ФАН.

Сенатор напомнила, что даже президент призывал не верить во все слухи, что дистанционное образование вытеснит традиционное.

- Нужно пресекать все попытки искусственного нагнетания обстановки, — сказала парламентарий.

Подробные инструкции по школьным линейкам Минпросвещения даст 10 августа.

Сайт kp.ru сообщал, что школы и родители с горем пополам дотянули дистанционное обучение до конца учебного года. И вот новые вводные: похоже, что дистанционное обучение продолжится и после 1 сентября! Во всяком случае, именно так восприняли учебные заведения новый проект постановления Правительства «О проведении в 2020 - 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды». Нововведение затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования – как для детей, так и для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU