Набиуллина рассказала, сколько займет восстановление экономики России

24 Июль 2020 2020-07-24T15:57:14+03:00

По словам главы ЦБ РФ в стране есть пространство для дальнейшего снижения ставки

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Восстановление экономической активности в России после кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией может занять до полутора лет. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Восстановление, по нашей оценке, займёт более полутора лет. Что окажет сдерживающее влияние на динамику цен», - заявил председатель Банка России.

Набиуллина отметила, что на данный момент в стране есть «пространство для дальнейшего снижения ставки». Она уточнила, что Банк России вернулся к стандартному шагу снижения ставки в 0,25 п.п. и будет и дальше его использовать.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации на рынке труда - на фоне пандемии коронавирусной инфекции вырос показатель безработицы. Как сообщил глава правительства официально на бирже стоят три миллиона человек, что в 3,5 раза больше, чем было на 1 апреля 2020 года.

Мишустин уточнил, что восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. Власти оказали поддержку бизнесу, чтобы максимально снизить издержки, помочь компаниям сохранить штат и избежать банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU