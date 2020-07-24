Банк России изменил прогноз по спаду ВВП в 2020 году

24 Июль 2020 2020-07-24T15:16:27+03:00

Центральный банк изменил прогноз по спаду ВВП в 2020 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Центральный банк изменил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году. Аналитики полагают, что ВВП понизится на 4,5-5,5%, а не на 4-6%, как ожидалось ранее.

- В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5–4,5% в 2021 году и 2,5–3,5% в 2022 году, - говорится в прогнозе.

Кроме того, Центральный банк повысил прогноз по средней цене на нефть Urals на 2020 - с $27 до $38 за баррель. В дальнейшем, к 2022 году, стоимость сырья должна повыситься до $45 за баррель.

Это первый пересмотр макропрогноза ЦБ после выхода России из карантина. Предыдущий был 24 апреля, в разгар режима самоизоляции.

Ранее Центральный банк снова понизил ключевую ставку, на этот раз на 0,25 процентных пункта - до 4,25 процента годовых. Таким образом ключевая ставка обновила свой исторический минимум.

ИСТОЧНИК KP.RU