В Союзе туриндустрии назвали «отрадным» возобновление международного авиасообщения
В российском Союзе туриндустрии прокомментировали возобновление международного авиасообщения. Россия возобновила полеты в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию. Этот факт руководство Союза называет «отрадным».
- Это только начало. Сам факт, что открывается международное авиасообщение это очень неплохо, - комментирует телеканалу «360» вице-президент организации Юрий Барзыкин
Он выразил надежду, что скоро география стран расширится. Пока вылеты разрешены только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону Речь идет о регулярных рейсах, а чартеры вернут, когда расширят сеть перелетов.
Не исключено, что на следующем этапе в список будут включены 30 направлений.
Помимо разрешения на полеты, правительство вводит требования к прилетающим в Россию из других стран пассажирам. Им нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, полученную максимум за 72 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU