2020-07-24T15:32:19+03:00
Общество

В Союзе туриндустрии назвали «отрадным» возобновление международного авиасообщения

Эксперты надеются, что скоро список стран, куда разрешат полеты, расширят
Елена АКИМОВА
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Россия возобновила полеты в три страныРоссия возобновила полеты в три страныФото: Иван ВИСЛОВ
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В российском Союзе туриндустрии прокомментировали возобновление международного авиасообщения. Россия возобновила полеты в три страны: Турцию, Великобританию и Танзанию. Этот факт руководство Союза называет «отрадным».

- Это только начало. Сам факт, что открывается международное авиасообщение это очень неплохо, - комментирует телеканалу «360» вице-президент организации Юрий Барзыкин

Он выразил надежду, что скоро география стран расширится. Пока вылеты разрешены только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону Речь идет о регулярных рейсах, а чартеры вернут, когда расширят сеть перелетов.

Не исключено, что на следующем этапе в список будут включены 30 направлений.

Помимо разрешения на полеты, правительство вводит требования к прилетающим в Россию из других стран пассажирам. Им нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, полученную максимум за 72 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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